(Di lunedì 15 luglio 2024) Ildal quale Thomas Matthewha sparato all'ex presidente Donaldera stato valutato dal Secret Service come «potenzialmente vulnerabile» nei giorni precedenti il comizio del candidato repubblicano. A lanciare la notizia è la Nbc, citando in esclusiva due sue fonti. L'edificio, di proprietà di una società di ricerca sul vetro, si trova vicino al Butler Farm Show, un luogo all'aperto a Butler, in Pennsylvania. Ierano a conoscenza dei rischi ad esso associati, hanno detto le fonti. «Qualcuno avrebbe dovuto essere sulo mettere in sicurezza l'edificio in modo che nessuno potesse salirci», ha detto una delle fonti, un ex agente dei Secret Service che era a conoscenzapianificazione. Nonostante queste preoccupazioni, capire come l'uomo armato sia salito sulè una questione centrale per gli investigatori che stanno indagando su come un aggressore solitario sia riuscito a sparare adurante l'eventocampagna elettorale.