Trump a Milwaukee per convention repubblicana dopo attentato | Dovrei essere morto

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) – Un giornol’alla sua vita, l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldè arrivato in Wisconsin, dove sarà ufficialmente nominato candidato del Partito repubblicano alle elezioni presidenziali di novembre. Aoggi prenderà il via lanazionalel’attacco di sabato a un comizio elettorale in Pennsylvania, in cuiè stato colpito da un proiettile all’orecchio, l’ex presidente ha dichiarato di aver inizialmente pensato di rimandare il viaggio di due giorni. Tuttavia, “ho deciso che non posso permettere che un ‘tiratore’ o un potenziale assassino mi costringano a cambiare i miei programmi o qualsiasi altra cosa”, ha scritto in un messaggio su ‘Truth Social’.Scendendo dall’aereo il tycoon ha alzato il pugno, così come aveva fatto subitol’poco prima di lasciare il palco dove stava tenendo un comizio.