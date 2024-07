Trovato da sommozzatori corpo di uno dei dispersi nel Brenta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Idei vigili del fuoco hanno recuperato uno dei corpi dei due giovanidopo essersi tuffati nel fiume, nel Padovano. Dovrebbe trattarsi del cadavere del romeno 30enne che si era tuffato cercando invano di salvare il 23enne cingalese che si erain difficoltà per la corrente. Ilgiaceva a 4 metri di profondità, leggermente a monte del punto in cui i testimoni lo avevano visto scomparire. Ciò perchè, anno spiegato i vigili, in quel punto - anche a causa di uno sbarramento idraulico più a monte - si configura una specie di conca che tende a far tornare la corrente a ritroso. .