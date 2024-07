Tragedia sull' A14 | Motociclista Perde la Vita nel Vastese

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Chieti - Un tragico incidente stradale è avvenuto poco dopo le 13:00 del 13 luglio'autostrada A14 in direzione Taranto, nei pressi dell'uscita di Vasto sud. La vittima è undi 63 anni, A.L.P., originario di Campobasso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente le forze dell'ordine e i sanitari del 118, supportati dall'elisoccorso e dall'ambulanza medicalizzata di Vasto. Purtroppo, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. L'incidente ha causato rallentamenti e la formazione di code nel tratto interessato. Sono attualmente in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e determinare le cause dell'incidente.