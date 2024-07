Tragedia nel Pontino incidente tra moto provoca tre morti Due minorenni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ieri sera, riporta Ansa, poco dopo le 20, un gravestradale ha scosso la comunità di Giulianello, in provincia di Latina. L’impatto violento ha causato la morte di tre persone: un ragazzo di 16 anni, una ragazza di 14 anni e un uomo di 46 anni.Leggi anche: Due ragazzi inghiottiti dal Brenta: stavano giocando a calcio sulla riva. “Ha cercato di salvarlo ma” La dinamica Secondo le prime ricostruzioni, l’nelha coinvolto unrino e unando tre. Per cause ancora in fase di accertamento, ilrino, guidato dal sedicenne con la quattordicenne come passeggera, si è scontrato frontalmente con lacondotta dal quarantaseienne. L’è avvenuto in circostanze ancora poco chiare e le autorità stanno indagando per determinare l’esatta dinamica dei fatti.