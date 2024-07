Traffico Roma del 15-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono gli interventi di riqualificazione lungo la linea della metropolitana da oggi operai sono al lavoro presso la stazione Spagna la fermata resterà chiusa sino al prossimo 3 ottobre in alternativa sarà utilizzabile la fermata Flaminio dal 22 luglio e fino al 9 settembre Inoltre chiuderà la stazione Ottaviano in questo caso l’alternativa sarà la fermata Lepanto questa sera e domani sera all’Olimpico si rinnova l’appuntamento con la musica dei Coldplay lo stadio lo ricordiamo è raggiungibile anche in modo sostenibile utilizzando il trasporto pubblico e in particolare la linea 2 che al momento viaggia su busta tra piazzale Flaminio Piazza Mancini e con altre 18 linee di bus l’elenco e i percorsi sono con sumobilita.