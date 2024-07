Traffico Roma del 15-07-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto code sulla carreggiata interna del Grappa alle uscite Cassia bis Salaria successivamente tra via di Settebagni Tiburtina è ancora dalla Casilina al bivio per laFiumicino anche per un incidente nel tratto in esterna rallentamenti tra cassie a via Trionfale Ottavia code a tratti tra b&bFiumicino e Casilina sul viadotto della Magliana abbiamo code da Parco dei Medici verso via Laurentina rallenta è lungo il tratto Urbano della A24 da Tor Cervara verso la tangenziale est e sulla tangenziale code tra Salaria via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico verso San Giovanni rallentamenti e code tra Nomentana via Tiburtina intenso ilanche su via Aurelia dal Gra verso Piazza Irnerio & C via Prenestina fine da via Gattamelata Piazzale labicano su via Pontina code a tratti da Pomezia in direzione dell’EUR a causa di un incidente precedente su via Giovanni Giolitti nei pressi di via Pietro Micca la polizia locale Ci Segnala la chiusura temporanea ale di via Achille Grandi in direzione di via Giolitti ripercussioni alcon coda in piazzale labicano e su piazza Maggiore prudenza poi per un incendio su via dei Frassini all’altezza di via dei Glicini per dettagli su queste altre notizie consultate il sito