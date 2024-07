Traffico Roma del 15-07-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati all’ascolto spostamenti momento entrata asulle consolari disagi su via Cassia via Flaminia code rispettivamente tra la storta e Tomba di Nerone dal raccordo a via di Tor di Quinto su via Salaria anche per lavori file da Settebagni Al grasso eccessivamente da via di Villa Spada via dei Prati Fiscali sul Raccordo Anulare abbiamo ancora in carreggiata interna dalla Casilina alla piana esterna si rallenta con code alle uscite case ABS via di Casal Lumbroso lo stesso tra Prenestina e Nomentana e rallentamenti e code lungo il tratto Urbano della A24 da Tor Cervara verso la tangenziale est sulla tangenziale file tra salario e Campi Sportivi in direzione stadio nel quadrante Sud abbiamo code su via Ostiense verso il centro tra Cile Vitinia su via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima in direzione dell’EUR la polizia locale Ci segnala un incidente in via dell’Acquedotto del Peschiera rallentamenti nei pressi di viale dei monfortani in Viale Guglielmo Marconi per interventi alle aree verdi si viaggia a carreggiata ridotta da oggi tra Piazza Augusto Righi e Piazza della Radio in entra direzioni interventi in programma fino al 17 agosto non si esclude la formazione di code per dettagli su queste altre notizie consultate il sito