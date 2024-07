Terremoto dell' Aquila | niente risarcimenti alle famiglie dei 7 studenti morti ' colpevoli' di incauta condotta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 15 luglio 2024) AGI - La Corte d'Appello di L'ha respinto sette ricorsie parti civili, confermando la sentenza di primo grado risalente ad aprile 2022 e riguardante il crollo'edificio in via Gabriele D'Annunzio 14, nel centro storico del capoluogoa Regione Abruzzo, dove ci furono 13 vittime. In sede penale, l'ingegnere unico imputato dei lavori di restauro del 2002 era stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello di Perugia. Nel Civile il recente pronunciamento che ha ruotato in modo semplificativo sul giovane studente di Frosinone, Nicola Bianchi. In primo grado il giudice Monica Croci aveva riconosciuto addirittura il cento per cento di colpa alla vittima: Bianchi avrebbe saputo di vivere in un edificio poco sicuro e sarebbe comunque rimasto in casa per poter sostenere all'indomani l'esame.