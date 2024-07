Terremoto a L' Aquila del 2009 sentenza choc La morte di 7 ragazzi dovuta ad una condotta incauta

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 15 luglio 2024) Altranell’ambito dei processi civili per i decessi nel sisma dell’del 6 aprile: la Corte d’Appello dell’ha confermato il pronunciamento di primo grado del 2022 che aveva scagionato la Presidenza del Consiglio dei ministri da ogni responsabilità per ladi sette studenti in vari crolli neldi circa 15 anni fa. I familiari delle giovani vittime.