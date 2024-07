Tennis | Davis Sinner e Musetti guidano Italia nella fase a gironi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il ct Volandri convoca anche Darderi, Vavassori e Bolelli per Casalecchio di Reno ROMA - Il capitano della nazionalena di Coppa, Filippo Volandri, ha diramato la lista deiti azzurri convocati per ladelleCup Finals 2024, in programma, per il terzo anno consec .