Tennis | 2 azzurri in top 20 dopo Wimbledon Sinner n 1 Atp e Musetti 16

(Di lunedì 15 luglio 2024) Alcaraz resta al terzo posto alle spalle di Djokovic, balzo in avanti per De Minaur ROMA - L'Italia si risvegliacon due giocatori in Top 20 nei PIF ATP Rankings, la classifica basata sui risultati migliori nelle ultime 52 settimane. Jannikrimane numero 1 con 1.100 punti di va .