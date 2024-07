Temperature elevate | richiesta di posticipare l’avvio dell’anno scolastico Cnddu | o dotazione di climatizzatori nelle aule

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Romano Pesavento, presidente del coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in considerazione delleche si registrano e si registreranno in futuro nel Centro-Sud a causa dei cambiamenti climatici in corso e constatando che moltissime scuole non dispongono deiscolastiche, si chiede di modificare i calendari regionali posticipando l’apertura delle attività scolastiche all’inizio di ottobre / fine di settembre. Diversamente si potrebbero dotare lescolastiche di opportuni condizionatori. Ricordiamo che le scuole anche nei mesi di luglio e agosto predispongono corsi di recupero e gli esami per il recupero del debitogarantendo un servizio necessario per le famiglie.