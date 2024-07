Taylor Swift il motivo del clamoroso successo a Milano

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 15 luglio 2024) Articolo pubblicato lunedì 15 Luglio 2024, 20:31 Il 14 luglio scorso,ha incantato il pubblico milanese nella sua seconda data del tour. Amata per il suo rapporto con i fan, ha creato la tradizione dei braccialetti come simbolo di connessione con il suo pubblico, che arriva da tutto il mondo per assistere alle L'articolo, ildelproviene da Il Difforme. .