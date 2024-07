Stranger Things 5 si farà attendere fino al 2025 inoltrato ma intanto ci intrattiene dal set

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tutte le cose belle devono finire e, a differenza di molti grandi show che si sono protratti oltre il dovuto (tipo Il Trono di Spade, per quanto House of the Dragon si sia rivelata un tonico redentore), sembra chestia per staccare la spina al momento giusto. La quinta stagione, che è già stata annunciata come l'ultima dello show, si preannuncia come la conclusione della più grande serie Netflix. L'appuntamento con questo momento storico è stato a lungo rimandato, per via del lungo sciopero di sceneggiatori e attori nel 2023, ma le riprese sono finalmente iniziate e il primo regalo condiviso con i fan è stata una foto che mostra tutti gli interpreti in una grande sala. Probabilmente per la prima lettura del copione. Ecco tutto ciò che sappiamora sull'ultima stagione e quali novità si sono aggiunte rispetto a quanto avevamo già considerato certo.