Spara da un furgone parcheggiato | denunciato

(Di lunedì 15 luglio 2024) Colpi di pistola, per fortuna senza conseguenze, domenica notte. Poco prima della mezzanotte, in via Rombon, periferia est, un uomo poi identificato come ecuadoriano di 47 anni con precedenti di polizia, dal finestrino lato passeggero di unha estratto una pistola esplodendo un colpo. A dare l’allarme è stato un cittadino. Sono quindi intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno fermato il sudamericano e sequestrato l’arma, poi risultata essere una scacciacani, con colpo in canna e caricatore completo di 8 cartucce, e quattro bossoli a terra. Poi lo hannoper porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e accensioni ed esplosioni pericolose. Altro episodio alle 3 in via Botticelli, zona Città Studi.