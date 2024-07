Soncin Italia Femminile | La QUALIFICAZIONE è nelle NOSTRE MANI è quello che volevamo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Le parole di, commissario tecnico dell’, in vista della sfida contro la Finlandia per laagli Europei Dol’si gioca laagli Europei del prossimo anno in Svizzera: di seguito le parole del ct Andreaalla vigilia della partita con la Finlandia. «Non vediamo l’ora di giocare, ho .