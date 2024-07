Sangue finto e mandanti occulti | i complottisti anti-Trump si scatenano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) La parola chiave è staged, messa in scena. Basta digitarla su uno qualsiasi dei social e ti si apre un mondo. Quello di chi crede che l'attentato a Donaldsia stata, appunto, una messa in scena. Per alcuni - i detrattori del magnate - si è trattato di un modo per favorirlo ulteriormente nella corsa alla Casa Bianca. Per altri- i sostenitori di The Donald - è stato un complotto democratici per farlo fuori e vincere le elezioni. Benvenuti nel magico mondo dei. Comecipato, ce n'è per tutti i gusti. Si va dai commentatori ai politici, passando per i normali utenti della rete, che spesso sono i più scatenati. Partiamo con la carrellata. Gli analisti del Washington Post hanno fatto una ricerca prima su account riconducibili a simpatizzdi sinistra e quello che ne è uscito è che questi pensano cheabbia organizzato questa messa in scena per apparire come un «martire» o un «eroe» e garrsi un vantaggio su Biden per vincere le elezioni.