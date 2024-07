Ruoli Dirigenti Scolastici | per il 2024 25 100% dei posti al corso riservato Emendamento approvato protesta chi ha superato preselettiva ordinario

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nell'ambito della conversione in Legge del DL n. 71/Sport e Scuola che introduce importanti novità anche per il prossimo anno scolastico, in Commissione Cultura e Istruzione della Camera è statounche assegna alle graduatorie del- conper(giunto alla prova finale) solo per il/25 ildelle assunzioni in quelle regioni in cui le graduatorie del connon saranno pronte. L'articolo: per il/25deialchi ha. .