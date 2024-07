Rugby decisi gli accoppiamenti per le finali del Mondiali Under 20

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si chiuderà venerdì 19 luglio la World20 Championship che si sta disputando in Sudafrica. E con i match dell’altro giorno si sonogliche varranno le, che vanno dallassima per il primo posto fino alla sfida salvezza. Ecco tutto il programma. Si partirà alle ore 12, quando si disputerà Spagna-Fiji, la partita che vale la salvezza. Chi vince resta nella Championship, chi perde l’anno prossimo disputerà il Trophy, cioè il Mondiale B. Alle 14, poi, sarà la volta di Australia-Argentina, con il quinto posto in palio. Mezz’ora dopo è la volta degli azzurri, con il match Italia-Georgia che vale la nona posizione finale. Alle 16.30 ci si gioca la prima medaglia, con Irlanda-Francia che vale il terzo posto.