Roma violenza sessuale sull’ambulanza | paziente si abbassa i pantaloni e palpeggia l’operatrice

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – E’ stata vittima dimentre era in servizio a bordo di un’ambulanza: è accaduto asabato intorno alle 19. La vittima è un’operatrice sanitaria che è statata da un indiano di 55 anni, soccorso in via dei Marzi mentre stava dando in escandescenza e rompendo una vetrina del suo negozio. L’uomo durante il trasporto si èto ie ha iniziato are la donna. L’autista del mezzo di soccorso si è fermato e ha chiamato la Polizia che lo ha bloccato e portato in Commissariato. (Fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.