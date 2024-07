Roma Arrestati 4 senza fissa dimora per rissa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024) (DIRE), 15 lug. – I Carabinieri del Gruppo di, con il supporto di altre Compagnie del Gruppo di, dei Carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro e dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio di controllo, intensificato soprattutto nell’area della Stazione Termini e zone limitrofe, uno dei principali snodi ferroviari della Capitale. La vigilanza costante è necessaria per prevenire e contrastare episodi di microcriminalità che colpiscono turisti e cittadini che frequentano le aree centrali della città. Le operazioni hanno portato all’arresto di 4 cittadini stranieri, gravemente indiziati del reato diaggravata e alla denuncia a piede libero di altre 8. In piazza dei Cinquecento, la scorsa notte, i Carabinieri sono intervenuti per sedare unatra cittadini nord-africani, e hanno arrestato in flagranza 4 cittadini tunisini, tuttie con precedenti che, sotto l’effetto dell’alcol hanno iniziato a colpirsi violentemente tra loro con calci e pugni.