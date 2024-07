Riqualificazione Bagnoli Meloni in città | Giorno importante per Napoli e il Sud

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di lunedì 15 luglio 2024)arriva a. La Presidente del Consiglio ha raggiunto stamattina l’Auditorium del Parco per apporre la sua firma al protocollo d’intesa con il commissario straordinario di Governo Gaetano Manfredi per la “realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio-Coroglio”., Manfredi: “Progetti pronti per restituire L'articoloin: “pere il Sud” Teleclubitalia. .