Renzi dopo l' attentato a Trump spero si abbassino i toni

(Di lunedì 15 luglio 2024) "L'a Donald, fortunatamente fallito, dice molto della crisi profonda in cui versa la politica americana. La radicalizzazione, l'estremismo, l'esasperazione permettono alle menti malate di usare la violenza, specie in un Paese in cui la lobby delle armi è così politicamente forte da non temere mai nessuna elezione. Mi piace pensare che ciò che è successo possa aiutare il dibattito pubblico americano a recuperare una dimensione di civiltà, di rispetto, di dialogo". Lo afferma il leader di Italia viva Matteonella sua e-news, scritta "nel volo di ritorno da Mumbai" dove con la moglie Agnese ha partecipato alle nozze di Anant Ambani, erede dell' uomo più ricco d'Asia. "Proprio in questi giorni indiani, parlavamo con John Kerry che ci spiegava come la politica a stelle e strisce fosse profondamente diversa almeno fino agli anni Novanta - aggiunge l'ex premier -.