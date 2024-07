Reggio Calabria trovati due feti in un armadio

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) – Due, avvolti in un lenzuolo, sono statiin unnella casa di una giovane di 24 anni a. A scoprirli è stata la polizia dopo che la 24enne si era recata in ospedale per dei forti dolori al ventre. Da chiarire se i due neonati siano nati già L'articoloduein unproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .