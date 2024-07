Rapina a Vicky Cornell Rolex da 50mila euro rubato alla vedova del cantante degli Audioslave

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 –, ladell’exè stata colpita da un pugno: poi i malviventi sono fuggiti con il suoin oro rosa tempestato di diamanti. Costal’orologio strappato dal polso della donna, aggredita mentre camminava per strada a Roma. Laè avvenuta all'angolo con via dei Greci. Un uomo si è avvicinato a– moglie di Chriss, il frontman dei Soundgarden, Temple of the Dog escomparso nel 2017 – e le ha strappato dal polso il prezioso. Poi l'ha aggredita colpendola con un pugno nello stomaco. Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato Trevi, che raccolto la denuncia e aperto le indagini. Gli agenti hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere della zona per rintracciare iltore.