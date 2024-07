Questo video non mostra l’attentatore di Trump che minaccia i repubblicani

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il 15 luglio 2024 è stato ricondivoso su X un post che contiene unin cui un ragazzo urla minacce, in inglese, contro alcune persone che hanno allestito un banchetto all’aperto. Il commento che accompagna ilrecita: «ULTIME NOTIZIE: L’FBI sta indagando sulla sparatoria al raduno di Donaldcome terrorismo interno. Ciò molto probabilmente significa che è stato trovato un manifesto». Il riferimento è all’attentato contro Donalddi sabato 13 luglio 2024, che durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, è stato ferito con colpi di arma da fuoco. Secondo le informazioni fornite dall’FBI,è Thomas Matthew Crooks, un ventenne della Pennsylvania, che è stato ucciso poco dopo la sparatoria dagli agenti del Secret Service, l’agenzia governativa che si occupa della sicurezza del presidente, del vice e degli ex presidenti.