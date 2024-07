Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Subito un balzo ad Amburgo | le proiezioni di classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Flavioha superato nel primo turno dell’500 diil tedesco Daniel Altmaier,ndo il pass per gli ottavi di finale e portando a casa 50 punti per il: l’azzurro questa mattina si trovava ina quota 1000, al 48° posto. Il tennista italiano, per far posto al risultato di, lunedì 22 luglio dovrà scartare il risultato ottenuto nel Challenger Malaga 2023, che diventerà il 20° torneo, nel quale incamerò 25 punti:, con un guadagno netto di 25 lunghezze, è salito a quota 1025, portandosi al 45° posto virtuale.in caso di approdo ai quarti salirebbe a 1075, al 43° posto, mentre col passaggio in semifinale andrebbe a 1175, in 41ma piazza. Il raggiungimento della finale frutterebbe quota 1305, in 32ma posizione, infine il successo nel torneo porterebbe l’azzurro a 1475 punti, al 27° posto virtuale.