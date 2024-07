Quando è previsto il pagamento Naspi a Luglio 2024? Ecco le DATE

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 15 luglio 2024)ille. Inps: crescono le richieste L'erogazione deldellaperè prevista entro la metà del mese . Tuttavia, la data specifica del riconoscimento del sussidio varia in base al giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione. Per conoscere la data esatta, è possibile consultare il proprio fascicolo.