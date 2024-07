Punte del 6% | un caso precedenti su Rai 3 cosa sta salvando TeleKabul

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Rai 3) Un'estate, quella che stiamo vivendo, magica per lo sport italiano in vari settori, dal tennis al motociclismo fino all'atletica. E tra poco prenderanno il via le Olimpiadi, quest'anno ospitate da un Paese parecchio lacerato dai conflitti sociali e politici come la Francia. Peri centri media i segnali che arrivano dall'Auditel lasciano sperare in un ottimo risultato di audience. Il traino dei nostri portacolori che stanno primeggiando in varie discipline avrà anche un effetto sul bacino che seguirà gli atleti a caccia di medaglie olimpiche. Un piccolo assaggio si è avuto venerdì sera con la diretta del meeting di Montecarlo, storico evento di atletica leggera tra gli appuntamenti clou della Diamond League.