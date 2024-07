Puglia autostrada | chiusure notturne da stasera Per lavori

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Bitonto e Bari nord, verso Taranto, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Murge ovest”, nei seguenti giorni e orari: -dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 luglio; -dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 luglio. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la la viabilità ordinaria: SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, SS16 Adriatica in direzione di Bari, fino a raggiungere l’uscita 10 B della SS16 Tangenziale di Bari, proseguire poi sulla SP236 in direzione di Cassano delle Murge ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bari sud. —– Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, verso Bari.