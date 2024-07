Powell ' gli ultimi dati dell' inflazione aumentano la fiducia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Le ultime tre letturela" che siano stati raggiunti gli obiettivi e quindi si possa pensare a una riduzione dei tassi. Lo afferma il presidentea Federal Reserve, Jerome. "E' un giorno triste", aggiungea un evento organizzato dall'Economic Club di Washington a proposito'attentato a Trump, dove ricorda che l'economia Usa si è comportata "molto bene" neglianni, mentre non risponde sul possibile impatto'attentato sui mercati. "Oggi non daremo alcun segnale su nessuna scadenza in particolare", spiega comunque, aggiungendo che le scelte sul prossimo taglio dei tassi da partea Fed "verranno prese riunione per riunione". .