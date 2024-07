Ponticelli | sorpreso in casa con la droga e un’arma Arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024): durante un controllo territoriale, i poliziotti sorprendono un soggetto con laine una pistola Bruni gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in zonahanno notato una persona che, dopo essere uscita frettolosamente da un’abitazione, alla loro vista, si è data alla fuga riuscendo a far perdere le sue tracce. Pertanto, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la predetta abitazione in cui hannoun soggetto ed hanno rinvenuto una pistola marca Bruni priva di matricola e con 5 cartucce cal. 38, 55 dosi di crack del peso complessivo di circa 9 grammi e 40 euro. Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 52enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.