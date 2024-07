Pioggia di detriti spaziali diretta verso la Terra Ma non ci sono rischi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Unadila, ma non c’è alcun allarme anche se certamentetanti. Stanno infatti scendendo tutti e 20 i satelliti Starlink per le connessioni Internet globali che il 12 luglio erano stati rilasciati su un’orbita sbagliata a causa di un guasto al motore dello stadio superiore del lanciatore Falcon 9 (nella foto), anche questo dell’azienda di Elon Musk. Oltre a questo sciame di satelliti, temporaneamente sta rientrando in modo controllato il grande cargo Cygnus della Northrop Grumman, al termine della sua missione sulla Stazione Spaziale Internazionale per conto della Nasa. In modo non controllato è invece rientratosabato lo stadio superiore del lanciatore cinese Lunga Marcia.?Dei 20 satelliti Starlink rilasciati nell’orbita sbagliata, duegià rientrati, come indicano i dati del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad).