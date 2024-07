Parma ingaggiato il portiere giapponese di origine ghanese Zion Suzuki

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilha acquistato il promettente, prelevandolo a titolo definitivo dal Sint-Truidense. L’estremo difensore deve compiere 22 anni ad agosto, è di naalitàma è nato in America ed è di origini ghanesi, e ha firmato un contratto fino al 2029: “Sono felice di far parte del. So che è un club con una grande storia, ha tantissimi tifosi in tutto il mondo e giocheremo in Serie A. Per questo, cercherò sempre di dare il massimo e di contribuire con il mio lavoro al bene della squadra”. “Lo abbiamo voluto fortemente, ma è stata una trattativa lunga e complessa – commenta il ds Mauro Pederzoli – Intorno aci sono state moltissime atteni, l’interesse su di lui era fortissimo. Alla fine, ha prevalso la sua e la nostra volontà, c’è stata una reciproca voglia di stringere un legame che possa mettere le basi per un rapporto duraturo e proficuo.