Paolo Monna Olimpiadi Parigi 2024 tiro a segno | scheda e giorni di gara

(Di lunedì 15 luglio 2024) Seconda Olimpiade della carriera per, atleta delspecialista nella pistola automatica 10 m che ritorna in pedana dopo l’esperienza di Tokyo 2020, dove ha centrato il 26° posto. L’obiettivo per questa edizione sarà alzare l’asticella, cercando di dimostrare l’ottimo stato di forma visto alla Finale di Coppa del Mondo di Doha 2023 dove ha guadagnato il 2° posto, titolo che fa il paio con l’oro agli Europei di Gyor, ultimo delle tre medaglie ottenute in campo continentale. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Fasano (Brindisi), 3/7/2002 Sport e disciplina:(pistola a.c 10 m) Quando gareggia: sabato 27 luglio (qualificazioni), domenica 28 luglio (ev. Finale) .