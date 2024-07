Pagelle voti e tabellino Italia-Norvegia 2-1 Europei U19 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Buona la prima per l’agliUnder 19in Irlanda del Nord. Gli azzurrini di Bernardo Corradi battono in rimonta un’ottima2-1. Dopo il vantaggio iniziale di Braut, arrivato al 35? dopo un errore in disimpegno di Chiarodia, l’trova il fondamentale pareggio in chiusura di prima frazione con Di Maggio, il migliore dei suoi. In apertura di secondo tempo prima arriva il match winner di Veroli al 51?. Eccodella sfida RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE(4-3-1-2): Marin 6; Magni 6.5, Mane 6, Chiarodia 5, Bartesaghi 5.5; Ciammaglichella 6.5 (85? Sia sv), Lipani 5.5 (73? Harder 6), Di Maggio 7 (73? Mannini 6); Zeroli 6.5; Pafundi 7 (85? Camarda sv), Ebone 5.5 (64? Anghele 6). Allenatore: Corradi 6.