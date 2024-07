Ospedale Cardarelli | aggredisce le guardie giurate Arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024): Gli operatori invitano una donna a spegnere la sigaretta che fumava in luogo non autorizzato, la signora inveisce contro di essi poi attacca i poliziotti Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’per la segnalazione di un’aggressione ai danni di due. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato che, poco prima, una donna, dopo essere stata invitata dai suddetti operatori a spegnere la sigaretta, che stava fumando all’interno del Pronto Soccorso, aveva iniziato dapprima ad inveire contro di loro per poi aggredirli fisicamente finché non è stata bloccata.