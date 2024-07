Omicidio Cecchettin al via il 23 settembre il processo a Filippo Turetta | nessuna perizia psichiatrica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’arriva a una svolta. E’ stata fissata al prossimo 23la prima udienza delche vedrà alla sbarra, davanti ai giudici della corte d’Assise di Venezia,, accusato dell’aggravato dell’ex fidanzata Giulia. La difesa dell’indagato, l’avvocato Giovanni Caruso, aveva rinunciato all’udienza preliminare – in calendario oggi – spiegando la scelta come conseguenza di un “percorso di maturazione personale” dell’ex studente e annunciando che non verrà chiesto neppure la– che potrebbe essere imposta direttamente dai giudici – in modo che la giustizia “affronti il ??proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell’interesse di tutti”. L’accusa, formulata dal Pm Andrea Petroni, è divolontario, aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking.