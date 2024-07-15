Olimpiadi Parigi 2024, domenica 11 agosto: calendario, programma e orari (Di lunedì 15 luglio 2024) Il calendario, il programma completo e gli orari di domenica 11 agosto. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 si vive l’ultimo giorno di questa emozionante rassegna a cinque cerchi: si comincia alle ore 8 con la maratona femminile per concludersi con le finali di pallanuoto e basket. E poi la grande cerimonia che chiuderà le Olimpiadi. Con l’Italia vuole riscrivere la storia. IL programma SPORT PER SPORT domenica 11 agosto Ore 8:00 – ATLETICA MARATONA femminileOre 9:00 – PALLAMANO maschile FINALE BRONZO Ore 9:00 – PALLANUOTO maschile finale 5°/6° postoOre 10:35 – PALLANUOTO maschile FINALE BRONZO Ore 11:00 – PENTATHLON MODERNO femminile individuale FINALE Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg ripescaggi Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg ripescaggi Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg ripescaggi Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA femminile Omnium scratchOre 11:22 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint semifinali race 1 Ore 11:29 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin quarti Ore 11:30 – BASKET femminile FINALE BRONZO Ore 11:30 – PESI femminile +81 kgOre 11:50 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint semifinali race 2 Ore 11:57 – CICLISMO SU PISTA femminile Omnium gara a tempoOre 12:00 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg FINALI BRONZO Ore 12:18 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint finali decider Ore 12:25 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint finale 5°/8° postoOre 12:25 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg FINALE ORO Ore 12:29 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin semifinaliOre 12:35 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg FINALI BRONZOOre 12:45 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint FINALE race 1Ore 12:53 – CICLISMO SU PISTA femminile Omnium gara a eliminazioneOre 13:00 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg FINALE OROOre 13:00 – VOLLEY femminile FINALE ORO Ore 13:15 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint FINALE race 2 Ore 13:20 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg FINALI BRONZOOre 13:23 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin finale 7°/12° postoOre 13:32 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin FINALE 1°/6° posto Ore 13:30 – PALLAMANO maschile FINALE ORO Ore 13:44 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint FINALE decider Ore 13:45 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg FINALE ORO Ore 13:56 – CICLISMO SU PISTA femminile Omnium gara a punti Ore 14:00 – PALLANUOTO maschile FINALE ORO Ore 15:30 – BASKET femminile FINALE OROOre 20:00 – CERIMONIA DI CHIUSURA Olimpiadi Parigi 2024, domenica 11 agosto: calendario, programma e orari SportFace.Leggi tutta la notizia su sportfaceNotizie su altre fonti
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- Olimpiadi Parigi 2024, sabato 10 agosto: calendario, programma e orari - Alle Olimpiadi di Parigi 2024 si vive la penultima giornata di gare con gli occhi che saranno puntati sulla finale del salto in alto maschile: Gianmarco Tamberi prova a riscrivere la storia dello sport azzurro e proverà a difendere l’oro olimpico conquistato tre anni fa. Generale a squadre FINALE Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile finale 5°/6° posto Ore 14:30 – TAEKWONDO maschile +80 kg quarti Ore 14:40 – TAEKWONDO femminile +67 kg quartiOre 15:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m FINALE Ore 15:00 – PALLAMANO femminile FINALE ORO Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre FINALE ORO Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile FINALE ORO Ore 16:00 – BREAK DANCE maschile qualificazioni B-boysOre 16:00 – PESI femminile 81 kgOre 16:11 – TAEKWONDO maschile +80 kg semifinali Ore 16:24 – TAEKWONDO femminile +67 kg semifinali Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint ottavi Ore 17:00 – CALCIO femminile FINALE ORO Ore 17:15 – VOLLEY femminile FINALE BRONZOOre 17:19 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin primo turno Ore 17:30 – PENTATHLON MODERNO maschile individuale FINALE Ore 17:50 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint ripescaggi ottaviOre 17:59 – CICLISMO SU PISTA maschile Madison FINALE Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg semifinaliOre 18:35 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg semifinali Ore 18:55 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg semifinali Ore 19:07 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint quarti race 1 Ore 19:10 – ATLETICA maschile salto in alto FINALEOre 19:21 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin ripescaggiOre 19:25 – ATLETICA maschile 800 m FINALEOre 19:30 – NUOTO ARTISTICO Duo Programma libero Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile +80 kg ripescaggiOre 19:30 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg FINALI BRONZOOre 19:35 – PALLANUOTO maschile finale 7°/8° posto Ore 19:40 – ATLETICA femminile lancio del giavellotto FINALEOre 19:40 – TAEKWONDO femminile +67 kg ripescaggi Ore 19:45 – ATLETICA femminile 100 m ostacoli FINALEOre 19:49 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint quarti race 2Ore 19:55 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg FINALE ORO Ore 20:00 – ATLETICA maschile 5000 m FINALEOre 20:00 – BREAK DANCE maschile quarti di finale B-boysOre 20:05 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg FINALI BRONZOOre 20:14 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint quarti deciderOre 20:19 – TAEKWONDO maschile +80 kg FINALI BRONZO Ore 20:25 – ATLETICA femminile 1500 m FINALE Ore 20:30 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg FINALE ORO Ore 20:30 – PESI maschile +102 kg Ore 20:35 – TAEKWONDO femminile +67 kg FINALI BRONZOOre 20:45 – BREAK DANCE maschile semifinali B-boysOre 20:50 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg FINALI BRONZO Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile FINALE BRONZO Ore 21:12 – ATLETICA maschile 4×400 m FINALE Ore 21:14 – BREAK DANCE maschile FINALE BRONZO B-boys Ore 21:15 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg FINALE ORO Ore 21:22 – ATLETICA femminile 4×400 FINALE Ore 21:23 – TAEKWONDO maschile +80 kg FINALE ORO Ore 21:23 – BREAK DANCE maschile FINALE ORO B-boysOre 21:30 – BASKET maschile FINALE ORO Ore 21:30 – PUGILATO femminile 57 kg FINALE Ore 21:39 – TAEKWONDO femminile +67 kg FINALE ORO Ore 21:47 – PUGILATO maschile 57 kg FINALE Ore 22:30 – BEACH VOLLEY maschile FINALE ORO Ore 22:34 – PUGILATO femminile 75 kg FINALE Ore 22:51 – PUGILATO maschile +92 kg FINALE The post Olimpiadi Parigi 2024, sabato 10 agosto: calendario, programma e orari appeared first on SportFace. sportface
- Olimpiadi Parigi 2024, venerdì 9 agosto: calendario, programma e orari - Generale a squadre qualificazioniOre 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre FINALE BRONZO Ore 10:05 – ATLETICA femminile eptathlon salto in lungoOre 10:15 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile Boulder & Lead FINALE Ore 10:30 – CANOA femminile C2 500 m semifinaliOre 10:40 – ATLETICA femminile 4×400 m batterie Ore 10:50 – CANOA femminile K2 500 m semifinali Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg ripescaggi Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg ripescaggi Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg ripescaggi Ore 11:05 – ATLETICA maschile 4×400 m batterie Ore 11:10 – CANOA maschile K2 500 m semifinali Ore 11:20 – ATLETICA femminile eptathlon lancio del giavellotto Ore 11:30 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg ottavi Ore 11:30 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg ottavi Ore 11:30 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg ottavi Ore 11:30 – CANOA maschile C1 1000 m semifinali Ore 11:30 – ATLETICA maschile 800 m semifinali Ore 12:05 – ATLETICA femminile 100 m ostacoli semifinali Ore 12:40 – CANOA femminile C2 500 m finale BOre 12:50 – CANOA femminile C2 500 m FINALE A Ore 12:50 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg quarti Ore 12:50 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg quarti Ore 12:50 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg quarti Ore 13:00 – CANOA femminile K2 500 m finale B Ore 13:00 – PALLANUOTO maschile semifinale 5°/8° posto Ore 13:00 – PENTATHLON MODERNO maschile individuale semifinaliOre 13:10 – CANOA femminile K2 500 m FINALE AOre 13:20 – CANOA maschile K2 500 m finale B Ore 13:30 – CANOA maschile K2 500 m FINALE A Ore 13:40 – CANOA maschile C1 1000 m finale BOre 13:50 – CANOA maschile C1 1000 m FINALE A Ore 14:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint qualificazioniOre 14:00 – HOCKEY SU PRATO femminile FINALE BRONZO Ore 14:30 – GINNASTICA RITMICA conc. sportface
- Olimpiadi Parigi 2024, giovedì 8 agosto: calendario, programma e orari - Generale individuale qualificazioni Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre semifinale Ore 16:00 – VOLLEY femminile semifinale Ore 16:11 – TAEKWONDO maschile -68 kg semifinali Ore 16:24 – TAEKWONDO femminile -57 kg semifinali Ore 16:30 – PALLAMANO femminile semifinali Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile semifinaliOre 17:00 – CALCIO maschile FINALE BRONZO Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium Scratch Ore 17:18 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin quartiOre 17:30 – BASKET maschile semifinali Ore 17:38 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium gara a tempo Ore 18:00 – PALLANUOTO femminile semifinale 5°/8° posto Ore 18:01 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint quarti Ore 18:15 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin semifinali Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg semifinali Ore 18:25 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium gara a eliminazione Ore 18:35 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg semifinali Ore 18:55 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg semifinali Ore 18:47 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint quartiOre 19:00 – HOCKEY SU PRATO maschile FINALE ORO Ore 19:01 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin finale 7°/12° postoOre 19:11 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin FINALE 1°/6° postoOre 19:18 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint quarti deciderOre 19:27 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium corsa a punti Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile -68 kg ripescaggi Ore 19:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg FINALI BRONZO Ore 19:30 – PESI maschile 73 kgOre 19:35 – PALLANUOTO femminile semifinale 1°/4° posto Ore 19:35 – ATLETICA femminile eptathlon lancio del peso Ore 19:35 – ATLETICA femminile 1500 m semifinali Ore 19:40 – TAEKWONDO femminile -57 kg ripescaggiOre 19:55 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg FINALE ORO Ore 20:00 – VOLLEY femminile semifinale Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre semifinaleOre 20:00 – ATLETICA femminile salto in lungo FINALEOre 20:04 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint finali 5°/8° postoOre 20:05 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg FINALI BRONZO Ore 20:19 – TAEKWONDO maschile -68 kg FINALI BRONZO Ore 20:25 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto FINALE Ore 20:30 – ATLETICA maschile 200 m FINALE Ore 20:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg FINALE ORO Ore 20:35 – TAEKWONDO femminile -57 kg FINALI BRONZO Ore 20:50 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg FINALI BRONZOOre 20:55 – ATLETICA femminile eptathlon 200 m Ore 21:00 – BASKET maschile semifinali Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile semifinaliOre 21:15 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg FINALE ORO Ore 21:23 – TAEKWONDO maschile -68 kg FINALE ORO Ore 21:25 – ATLETICA femminile 400 m ostacoli FINALE Ore 21:30 – PALLAMANO femminile semifinaliOre 21:30 – PUGILATO maschile 57 kg semifinali Ore 21:39 – TAEKWONDO femminile -57 kg FINALE ORO Ore 21:45 – ATLETICA maschile 110 m ostacoli FINALEOre 22:02 – PUGILATO femminile 75 kg semifinali Ore 22:34 – PUGILATO maschile 51 kg FINALE Ore 22:51 – PUGILATO femminile 54 kg FINALE The post Olimpiadi Parigi 2024, giovedì 8 agosto: calendario, programma e orari appeared first on SportFace. sportface
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