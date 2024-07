Nave Ong e lo sbarco a Ravenna atteso per venerdì 19 luglio | a bordo 34 migranti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024), 152024 – E’ al momentoper la tarda serata diprossimo (19) l’arrivo, probabilmente presso la Banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di, dellabattente bandiera spagnola, ‘Aita Mari’, che ha a34di cui due donne (una in gravidanza) e due minori accompagnati. Lasi trova attualmente al largo dell’isola di Malta a circa 800 miglia marine da. Per oggi pomeriggio il Prefetto diCastrese De Rosa ha convocato alle 17 una prima riunione del Tavolo di Coordinamento con tutti gli enti coinvolti per stabilire tempi e modalità per l’accoglienza delle 34 persone a. Già stabilita la ripartizione: 8 a Bologna , 3 a Ferrara, 4 a Forlì Cesena, 5 a Modena, 3 a Parma , 2 a Piacenza, 4 a Reggio Emilia, 2 a Rimini e 3 a