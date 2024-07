Nautica | il mercato globale cresce dell' 11% e raggiunge i 33 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - Ilcontinua are e, nell'ultimo anno disponibile, è arrivato a toccare quota 33, di cui oltre 25solo per i superyacht. Trend in espansione anche per la cantieristicaitaliana che, con un giro d'affari da 4,4di, registra un +20% rispetto all'anno precedente. Anche nel caso italiano una quota significativa, pari al 70%, è generata dai cantieri attivi nella produzione dei superyacht, su cui l'Italia è leader mondiale indiscusso con una quota dipari al 54% in termini di volume e al 31% in termini di valore del portafoglio ordini. È questa la fotografia delche emerge dallo studio di Confindustriae Deloitte “The state of the art of the global yachting market”.