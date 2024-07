Morata festa per l' Europeo vinto | in tribuna con moglie e figli I video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 luglio 2024) La gesta dello spagnolo Alvaro, subito dopo il fischio finale che ha sancito il trionfo della Spagna nell'. Il capitano iberico ha raggiuntosulle tribune dell'Olympiastadion di Berlino per ricevere il primo abbraccio e poi tornare in campo per la premiazione (tratto da X) .