Milano rapina e picchia due anziani dopo averli inseguiti per un' ora 41enne senzatetto sottoposto a fermo - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) A, in via Settala, duesono statiti eti da un. L'uomo è undie li avevaper quasi un'ora prima di aggredirli., un uomobrutalmente duein via Settala Laera avvenuta intorno alle 9 di sera di ma .