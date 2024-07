Meteo Roma del 15-07-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cielo in prevalenza soleggiati al pomeriggio a te Ed isolati rovesci sulle Alpi Orientali sereno o poco nuvoloso altrove in serata residue precipitazioni sui rilievi orientali di confine nessuna variazione altrove Al centro c’è sereni al più poco nuvolosi nel corso delle ore di urne nessuna variazione prevista tra serata e nottata al sud cieli soleggiati al mattino al pomeriggio a te su qualche addensamento sui rilievi appenninici peninsulari in nottata Non sono appesi cambiamenti di rilievo temperature minime e massime generalmente stazionarie le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa.