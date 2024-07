Meloni a Bagnoli sbaglia chi faceva solo assistenzialismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Faremo quello che va fatto. A chi pensava che questi territori fossero spacciati, che non avessero speranza, che si potesseromantenere nella loro condizione con l', dimostreremo a questa gente che siva di grosso, che si può fare molto altro, in modo diverso. E si può mettere questi territori in condizione di competere ad armi pari e dimostrare il loro valore". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaa Napoli, alla cerimonia di firma del protocollo di intesa tra il governo e il commissario straordinario per-Coroglio, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. .