Massimo Spinella Olimpiadi Parigi 2024 tiro a segno | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Prima esperienza olimpica per. L’atleta del, specialista nella pistola automatica 25 m, sta percorrendo un percorso molto competitivo in campo europeo e,dopo, sta prendendo sempre più confidenza con gli avversari di tutto il mondo. In occasione delle due competizioni iridate disputate il calabrese ha raggiunto due piazzamenti in top 40.sarà per lui un tassello importante per gettare basi concrete in vista del futuro. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Reggio di Calabria, 8/8/1999 Sport e disciplina:(pistola automatica 25 m) Quando gareggia: domenica 4 agosto (qualificazioni), lunedì 5 agosto (ev. Finale) .