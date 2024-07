Marelli sulla Copa America | Un buon viatico per giocarsi la presenza a UNITED 2026

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Le parole disu quella che è stata lasul CLIMA che si respirava in quei momenti, dal punto di vista dell’atmosfera L’ex arbitro, in esclusiva per CalcioNews24, ha voluto dire la sua opinione. Ti faccio fare un viaggio in. Dove gli arbitri italiani si sono ben comportati. E .