L’Università Iuav di Venezia amplia l’offerta didattica 3 novità di studio | energia trasporti e pianificazione del mare

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 luglio 2024) L'Universitàdi, unico ateneo in Italia interamente dedicato all’insegnamento e alla ricerca nel campo delle discipline progettuali,la sua offertaintroducendo due nuovi corsi di laurea magistrale e un nuovo curriculum (tutti della durata di 2 anni), in lingua inglese, per tre aree tematiche:del. Per .