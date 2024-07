LIVE – Italia-Norvegia Europei U19 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’Under 19 fa il suo esordio aglidi categoria, in cui è campione in carica, in programma dal 15 al 28 luglio. Gli azzurrini del CT Bernardo Corradi scenderanno in campo contro i pari età dellaalle 16.30 orene di lunedì 15 luglio al Windsor Park di Belfast. Camarda e compagni sono inseriti nel gruppo A insieme agli scandinavi, ai padroni di casa dell’Irlanda del Nord e all’Ucraina. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco per non perdersi nessuna emozione. DOVE VEDERE LA GARA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5U19-U19 16.25 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve l’esordio dell’a Euro U19.U19) SportFace.